Villach verlängert Nachbarschaftshilfe für Treffen

Am Foto: Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig und Villachs Bürgermeister Günther Albel (v.l.)

Am Foto: Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig und Villachs Bürgermeister Günther Albel (v.l.)

Veröffentlicht am 30. April 2024, 07:46 / ©Stadt Villach / KK

Weil das Altstoffsammelzentrum der benachbarten Marktgemeinde Treffen beim verheerenden Jahrhundertunwetter im Sommer 2022 vollkommen zerstört wurde, sprang die Stadt Villach in die Bresche. „Seit damals können die Treffener Gemeindebürger ihre Altstoffe in unserem ASZ abliefern“, erklärt die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Zusammenarbeit verlängert

Die gute Zusammenarbeit wurde nun bis auf Weiteres verlängert, weil Treffen nach wie vor über kein eigenes ASZ verfügt. Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ): „Für die Aufarbeitung der Katastrophenschäden und Wiederherstellung der Infrastruktur benötigen wir viel Zeit und auch finanzielle Mittel. Wir sind der Stadt Villach sehr dankbar, dass sie uns hier in dieser wichtigen Thematik unterstützt.“ Im Schnitt liefern die Treffener im Monat 60 Fuhren an Altstoffen an. Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden rund 1.000 Anlieferungen verzeichnet.