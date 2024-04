Unfall im Frühverkehr: Es staute sich auf der Ossiacher Zeile

Veröffentlicht am 30. April 2024, 08:02 / ©5 Minuten

Aus bisher unbekannter Ursache ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zumindest einem PKW im Kreuzungsbereich Ossiacher Zeile / Trattengasse in Villach gekommen. Aufgrund dessen kam es stadteinwärts zu Verzögerungen im Frühverkehr. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. #Update – Die Unfallstelle wurde in der Zwischenzeit geräumt. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 08:08 Uhr aktualisiert