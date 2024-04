Protest am Morgen: Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in Leoben

Erstmals protestieren Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Leoben. Fünf Personen setzten sich gegen 7 Uhr auf die Kreuzung Kärntner Straße/Josef-Heißl-Straße und fixierten sich teilweise am Boden. Bereits seit Februar fordert die „Letzte Generation“ ein Grundrecht auf Klimaschutz. Sie schließen sich damit an die Forderung der ÖVP von 2019 an.

©Letzte Generation Austria ©Letzte Generation Austria

„Ich habe Angst“

Die 18-jährige Leobnerin Hannah Dechler sollte eigentlich gerade auf dem Weg in die Schule sein. Stattdessen entschied sie sich, mit der Letzten Generation den Frühverkehr in ihrer Heimatstadt zum Stillstand zu bringen. Sie sieht in zivilem Ungehorsam die letzte Hoffnung: “Ich habe große Angst vor der Zukunft. Es ist nicht fair, dass ich heute hier sitzen muss, weil die Bundesregierung ihren Job nicht macht. Habe ich ein Recht auf eine Zukunft? Haben wir ein Recht auf Überleben?” Laut aktuellen Berichten schreitet die Klimakrise schneller voran als erwartet, heißt es von der „Letzten Generation“. Ein außergewöhnlich heißer Frühling ist die Grundlage für alarmierende Aussichten auf den Sommer, wird weiters ergänzt.

Das fordert die „Letzte Generation“

“Die Klimakrise bedeutet Ernteausfälle, Trinkwassermangel und tödliche Hitzewellen. Das sind keine hypothetischen Szenarien, sondern reale Bedrohungen”, sagt Pressesprecherin Anna Freund (23). “Klimaschutz ist ein Menschenrecht und muss endlich in die österreichische Verfassung geschrieben werden”, bekräftigt sie die Kernforderung der Letzten Generation. Das “Grundrecht auf Klimaschutz” wurde bereits 2019 geprüft und diskutiert. In den Koalitionsverhandlungen und im Wahlkampf 2019 war es sogar eine Forderung der ÖVP. Wie beim Klimarat, war auch beim Klimavolksbegehren das “Recht auf Klimaschutz” die erste Forderung. „Neben der vom Parlament in Auftrag gegebenen Studie plädieren auch Experten für die Einführung eines Grundrechts auf Klimaschutz. Das schafft Möglichkeiten, rechtlich gegen die Säumisse staatlicher Institutionen bei Verletzung dieses Rechts vorzugehen“, heißt es in einer Aussendung der „Letzten Generation“.