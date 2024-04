Testlauf: Volksschulkinder turnen jetzt mit Roboter

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Dienstag, dem 30. April 2024, ein Pilotprojekt von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Bildungsdirektorin Isabella Penz und Digitalisierungsbeauftragten Gernot Opriessnig in der Volksschule St. Martin in Villach präsentiert. Der humanoide Roboter „Elisas“ leitete erstmals eine Turnstunde an und zeigte den Schülern auch gleich einige Kunststücke.

©5 Minuten | Turnen mit „Elias“: Der neuartige Roboter zeigte den Kindern vor, wie es geht. ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Kinder sollen „zeitgemäß“ unterrichtet werden

Elias in Aussehen als auch Fähigkeiten dem menschlichen Vorbild nachempfunden. So kann der Roboter beispielsweise Gehen, Sprechen und Sehen. Im Rahmen der gemeinsamen Turnstunde animierte er die Kinder – die mit großen Augen den Bewegungen folgten – zum Mitmachen. Die Turnstunde eigne sich als nur eine der vielen Einsatzgebiete für „Elias“, wie Landesrat Fellner vor Ort betonte. „Elias ist viel mehr als eine Maschine. Er steht sinnbildlich für den technischen Fortschritt und die Digitalisierung. Themen, die gerade im schulischen Bereich immer wichtiger werden“, so Fellner. Um am Ball zu bleiben und die Kinder zeitgemäß zu unterrichten, sei es wichtiger denn je, die digitalen Fortschritte nicht mehr isoliert in einem Fach zu lehren, sondern integrativ in alle Bereiche der Schulbildung einfließen zu lassen – wie auch im Turnunterricht.

©5 Minuten |

Frei programmierbarer Roboter

Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Die Digitalisierung generell und speziell im Schulbereich muss als großes Ganzes gesehen werden. Akzeptanz und Eigeninitiative sind wesentliche Träger der erfolgreichen Einführung digitaler Technologien im Schulbereich. Elias kann durch sein menschliches Verhalten hier helfen, Hemmungen abzubauen und Akzeptanz und Motivation besonders bei technikfernen Personengruppen steigern.“ Laut Gernot Opriessnig, Digitalisierungsbeauftragter der Bildungsdirektion Kärnten, kommt Elias aber noch in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz, sowie in der Informatik oder beispielsweise in der Medizintechnik. Elias entstammt der 6. Generation des Robotertyps NAO der französischen Firma Aldebaran. Er ist frei programmierbar, das bedeutet, dass prinzipiell jeder „Muskel“ einzeln angesteuert werden kann. Vorgefertigte Bewegungsmuster wie „Gehen“ fassen eine Vielzahl von erforderlichen Einzelaktionen zusammen und erleichtern damit die Entwicklungsarbeit. Durch berührungsempfindliche Stellen kann Elias auch auf physische Reize reagieren. Entsprechende Entwicklungsarbeit vorausgesetzt, kann Elias in einigen Belangen dem menschlichen Vorbild erstaunlich nahekommen. Dies ermöglicht einen ungezwungenen Umgang mit Technik, was vor allem für technikferne Menschen und Kinder sehr vorteilhaft sein kann.

Wird noch nicht eigenständig unterrichten

Abgesehen von den motorischen Fähigkeiten ist Elias ein leistungsfähiger mobiler Computer mit Internetanbindung, Sprachein- und ausgabe sowie Kameras. Man kann ihn also mit anderen Geräten, bekannte Sprachassistenten oder Ähnlichem Dinge beibringen. Bis Elias, oder einer seiner Nachfolger, allerdings tatsächlich eigenständig unterrichten kann, wird es noch einige Zeit dauern.