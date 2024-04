Brauerei Hirt eröffnet neue Lager- und Logistikhalle

Die Privatbrauerei Hirt feierte vor kurzem die Eröffnung ihrer neuen Lager- und Logistikhalle in Hirt, ein Meilenstein in der Geschichte des familiengeführten Unternehmens, der die Weichen für eine zukunftsfähige, nachhaltige und effiziente Logistik stellt. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der unabhängigen Privatbrauerei für Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und fortschrittliche Energiekonzepte und bekräftigt zugleich ihre Rolle als konzernfreier Bewahrer der Brautradition in Kärnten.

©Privatbrauerei Hirt Die neue Lagerhalle der Privatbrauerei Hirt.

Nachhaltig & enkeltauglich

Die neue, 5.200 m² große Lager- und Logistikhalle soll ein Sinnbild für die Philosophie der Brauerei sein, nachhaltig und enkeltauglich zu wirtschaften. Errichtet aus über 2.000 Festmetern regionalem Holz, zum Teil aus dem Hirter Forst, steht diese Halle für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und betont die Bedeutung regionaler Wertschöpfung. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach trägt dazu bei, dass der gesamte Standort 80 Prozent seines Strombedarfs selbst aus erneuerbaren Quellen gewinnt. „Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 21 Mio. € für die Lager- und Logistikhalle und eine neue Flaschenfüllanlage ist es ein klares Bekenntnis zur wirtschaftlichen Stärkung unseres Umfelds“, so Klaus Möller, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt.

©purpleshift.studio V. l.: Bürgermeister Helmut Schweiger, Landeshauptmann Peter Kaiser, LH-Stv. Martin Gruber, Eigentümer Klaus Möller, Bezirkshauptfrau Claudia Egger, Eigentümer Niki Riegler.

Regional & zukunftsfähig

Durch die gezielte Auswahl von Partnern aus der Region für den Bau und die Ausstattung der neuen Halle unterstreicht man in Hirt das Engagement für die Förderung lokaler Wertschöpfungsketten. Mit der bedeutenden Erweiterung der Liefer- und Serviceleistungen am Heimatstandort setzt die Brauerei neue Maßstäbe in Effizienz und Kundenservice. Das Ziel der Brauerei in Hirt ist es, den Kärntnerinnen und Kärntnern weiterhin die Möglichkeit zu bieten, erstklassige Biere zu genießen.