Gute Neuigkeiten: Citypeach öffnet seine Pforten

Die sommerlichen Temperaturen locken die Grazer nach draußen. Nun gibt es gute Neuigkeiten: Mit Anfang Mai öffnet auch der Citypeach. „Das Warten hat ein Ende und und unsere Saison startet mit großem Getöse“, wird von den Betreibern auf Facebook angekündigt. Am kommenden Freitag, den 3. Mai ist es dann so weit: „Bernhard Brassmann eröffnet nach einer Rede zum neuen Wandbild von Eilert Asmervik und läutet die kulturelle Vielfalt für dieses Jahr ein. Und danach beehrt uns IILW DJ Julia Caballera mit fetten Beats.“

©5 Minuten Die Vorbereitungen sind im vollen Gange

In Lend wirbelt es

Am Wochenende hat man in Graz die Qual der Wahl – eine weitere Outdoor-Veranstaltung lädt zum Feiern ein. In altbekannter Manier findet der traditionelle Lendwirbel statt, weshalb im Stadtteil Lend bereits unter der Woche, jedoch vor allem am Freitag und Sonntag, ordentlich etwas los sein wird. Näheres dazu hier.