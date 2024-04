AK-Wahl: FSG bleibt an der Spitze, Freiheitliche auf Platz 2

Veröffentlicht am 30. April 2024, 10:58 / ©AK Stmk/Graf-Putz

Mit fast 63 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen gehen die Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen (FSG) mit AK-Präsident Josef Pesserl als klar stärkste Kraft aus den AK-Wahlen in der Steiermark hervor. An Stimmen zulegen konnten FA/FPÖ, AUGE/UG und GLB-KPÖ, während die Liste ÖAAB-FCG Verluste hinnehmen musste. Die FSG verfügt mit 62,7 Prozent der Stimmen weiterhin über eine klare Mehrheit in der Vollversammlung der steirischen Arbeiterkammer. Zulegen konnten die Listen FA/FPÖ, AUGE/UG sowie GLB-KPÖ. Die FSG stellt weiterhin alle Vizepräsidenten, verliert jedoch ebenso wie die Liste ÖAAB-FCG einen Vorstandssitz. FA/FPÖ und GLB-KPÖ gewinnen jeweils einen Vorstandssitz hinzu.

Niedrige Wahlbeteiligung

Insgesamt waren 440.845 Steirer zur Wahl zugelassen, aber nur 122.711 haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 30,3 Prozent und wird sich mit den nach Wahlschluss einlangenden Wahlkarten noch geringfügig erhöhen. Das Endergebnis liegt am Freitag, 3. Mai 2024, vor.

Ergebnisse im Überblick FSG (Josef Pesserl): 62,7 Prozent (-1,7 Prozentpunkte)

(-1,7 Prozentpunkte) ÖAAB-FCG-Steirische Volkspartei (Peter Amreich): 12,2 Prozent (-1,9)

(-1,9) Freiheitliche Arbeitnehmer FA/FPÖ (Harald Korschelt): 13,3 Prozent (+1,7)

(+1,7) AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen: 5,2 Prozent (+0,5)

(+0,5) Gewerkschaftlicher Linksblock – KPÖ: 6,7 Prozent (+2,2)

FPÖ gratuliert

„Heute wurde das Ergebnis der steirischen Arbeiterkammerwahlen bekannt gegeben. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer erreichen erstmals den zweiten Platz und verdrängen die ÖVP-Liste, die neuerlich massive Verluste hinnehmen musste, auf Platz drei. Auch die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter hat zwei Mandate verloren. Die FA/FPÖ mit Spitzenkandidat Harald Korschelt konnte neben dem historischen zweiten Platz auch zwei Kammerratsmandate dazugewinnen. Weiters sind die Freiheitlichen künftig mit zwei Sitzen im AK-Vorstand vertreten, bisher war FPÖ-Fraktionsvorsitzender Harald Korschelt im Führungsgremium der AK als Einzelkämpfer aktiv“, heißt es in einer Aussendung der FPÖ Steiermark, welche sich über ein „ausgezeichnetes Ergebnis“ freut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 11:40 Uhr aktualisiert