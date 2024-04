Weniger schwere Verletzungen und Todesfälle bei Kindern

Vor genau 50 Jahren wurde die Kinder- und Jugendchirurgie im Klinikum Klagenfurt als zentrale Anlaufstelle für chirurgische Erkrankungen und Verletzungen von Kindern und Jugendlichen im Großraum Kärnten und Osttirol eröffnet. Am 1. Mai 1974 wurden erstmalig Kinder und Jugendliche an der neu eröffneten Abteilung unter der Leitung von Dr. Gernot Brandesky behandelt. Aktuell stehen 17 Ärztinnen und Ärzte an der Kinder- und Jugendchirurgie zur Verfügung, die die Versorgung der kleinen Patienten rund um die Uhr garantieren.

Bereits vierter Primarius

„Bis zu diesem Zeitpunkt wurden selbst die Neugeborenen vom pädiatrischen Chefarzt Dr. Gustav Nussbaumer, also einem Kinderfacharzt, operiert – die Eingriffe fanden seinerzeit noch im Gipszimmer statt. Tatsächlich waren vor 50 Jahren die Kinder- und Jugendchirurgie und die Kinder- und Jugendheilkunde noch keine getrennten Fächer“, erzählt Dr. Johannes Schalamon, Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendchirurgie. Er ist in den 50 Jahren übrigens der vierte Primarius. Unter Dr. Günter Fasching übersiedelte die Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie in das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI). Mit Faschings Pensionierung 2022 übernahm Dr. Schalamon, der seine Ausbildung in Graz und Helsinki absolvierte, das Zepter.

©KABEG/Hipp

Reduktion der Aufenthaltsdauer

„In den vergangenen 50 Jahren hat sich freilich viel verändert“, berichtet der Abteilungsvorstand. „Wo früher noch teils tage- oder wochenlange Krankenhausaufenthalte und Operationen mit großen Schnitten erforderlich waren, konnte die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, auch aufgrund der Einführung der Tageschirurgie, auf weniger als zwei Tage reduziert werden“, erzählt Schalamon von den therapeutischen Fortschritten. Somit wurde die Bettenzahl von ursprünglich 70 Betten bis heute mehr als halbiert. Und das, obwohl die Patientenzahlen stetig steigen!

Verletzung & Behandlung im Wandel der Zeit

Zudem erfolgen gegenwärtig bereits viele Eingriffe – sogar beim Neugeborenen – mittels minimal invasiver „Knopflochtechnik“, beispielsweise beim Pförtnerkrampf oder in der Leistenbruch-Chirurgie. „Komplikationen, die früher an der Tagesordnung waren wie z. B. Infektionen, treten durch verbesserte Techniken und standardisierte Abläufe nur mehr selten auf“, so Schalamon. Die Verletzungsmuster haben sich ebenfalls geändert: Vor 50 Jahren zogen sich viele Kinder schwere Verletzungen im Verkehr oder in der Landwirtschaft zu. Durch bessere Sicherheitsbestimmungen nehmen hier die Zahlen stark ab. Heute stehen Freizeitunfälle durch Trampoline, Scooter, beim Wintersport oder bei Ballsportarten im Vordergrund, die Verletzungsschwere hat insgesamt abgenommen, auch Todesfälle wurden glücklicherweise seltener.

Kooperation mit LKH Villach

Und auch gegenwärtig entwickelt sich die Kinder- und Jugendchirurgie ständig weiter. „Der Arzt kommt zum Kind, nicht das Kind zum Arzt“– nach diesem Motto wurde in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit mit dem LKH Villach intensiviert, wo regelmäßige Ambulanzzeiten für die kinder- und jugendchirurgische Betreuung eingeführt wurden. Ein besonderer Schwerpunkt hat sich unter der Leitung von Dr. Schalamon aber auch im Bereich der Unfallchirurgie bei Kindern und Jugendlichen etabliert – neben der operativen und konservativen Versorgung von Wunden, Knochenbrüchen und Verbrennungen wird die Kniechirurgie inklusive Kreuzband- und Meniskusoperationen mit stark steigenden Patientenzahlen und in enger Kooperation mit der Kinderorthopädie durchgeführt. Die Versorgung der Schwerstverletzten ist möglich, da mit der Pädiatrie und der modernen Kinderintensivmedizin ein kompetenter Partner auf Augenhöhe an der Seite der Kinder- und Jugendchirurgie steht. Dies betrifft auch die Kinderurologie, wo die Eingriffe, beispielsweise am Nierenbecken, nun in Klagenfurt stattfinden und den Eltern und Kindern lange Wege zu entfernten Zentren erspart werden können.