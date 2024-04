Wirtschaftskammer stellt Schreibtisch mitten am Alten Platz auf

Klagenfurts Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Franz Ahm sowie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Markus Polka und Mitgliedern des Bezirksstellenausschusses luden anlässlich des heutigen Tages der Arbeitgeber zur Pestsäule am Alten Platz. Sie selbst tauchten voll ausgerüstet aus: samt Schreibtisch, Bürosessel, Computer – und Forderungen an die Politik. Ahm, seinerseits selbst seit 25 Jahren Unternehmer in Klagenfurt, kennt die Wünsche der Klagenfurter für die Zukunft und weiß: Vor allem die Koralmbahn liegt den Wirtschaftstreibenden am Herzen. „Wenn Räume und Wege kürzer werden, ist das ein Vorteil für die Wirtschaft.“ Um die Chance zu nützen, müsse jedoch der Standort aufgewertet und die Wettwerbewerbefähigkeit gesteigert werden. „Hier ist nun die Politik gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen“, betont der WK-Bezirksstellenobmann und fordert Worten auch Taten folgen zu lassen.

©5 Minuten | Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Franz Ahm ©5 Minuten

Ahm: „Müssen wettbewerbsfähig werden“

„Die Koralmbahn kann zu einem Wegbringer, aber auch zu einem Zubringer werden“, so Ahm. „Wir haben bereits eine gute Lebensqualität, jetzt müssen wir schauen, dass wir auch wettbewerbsfähig werden.“ Jedoch warnt der Unternehmer, in ein Konkurrenzdenken zu verfallen. „Eher sollten wir überlegen, wie wir den entstehenden Wirtschaftsraum so nützen, dass er auch für den Außenbereich, wie zum Beispiel Italien oder Deutschland attraktiver wird. Damit könnten wir Arbeitskräfte und Betriebsansiedelungen für uns gewinnen. Villach hat bereits einen Leitbetrieb. Es wäre auch für Klagenfurt ein Thema, einen solchen anzusiedeln.“ Dazu müsse jedoch Stimmung gemacht werden.

Neues Kongresscenter könnte Wettbewerbsvorteil sein

Als Beispiel nennt Ahm das geplante Kongresscenter, welches auf dem Messe-Areal in Klagenfurt entstehen soll. Ein Großteil der Finanzierung stehe bereits. Weiterhin fehle jedoch die Zusage der Stadt: „Wir müssen anfangen, unsere Zukunft zu gestalten. Die Wirtschaft ist bereit, solche Projekte anzugehen. Es wäre wünschenswert, wenn sich auch die politischen Entscheidungsträger darauf committen und zusagen würden“, betont der Bezirksstellenobmann abschließend.