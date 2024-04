FAC-Tormann Spari wird mit nächster Saison ein Violetter

Die Austria Klagenfurt verstärkt das Tormann-Team mit Simon Spari. Der österreichische U21-Teamspieler wechselt zur kommenden Saison 2024/25 in der ADMIRAL-Bundesliga vom Zweitligisten Floridsdorfer AC nach Waidmannsdorf. Bei den Violetten erhält der 1,96 Meter-Riese einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Mit der Verpflichtung von Spari reagierten die Verantwortlichen der Waidmannsdorfer auf die Entscheidung von Phillip Menzel, den Kärntner Traditionsverein mit Abschluss der laufenden Saison zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen.

Von Floridsdorf nach Klagenfurt

Spari wurde in der Akademie des SK Sturm Graz ausgebildet und durchlief alle Nachwuchsteams, ehe er sich der U19 des deutschen Zweitligisten Karlsruher SC anschloss. Im Sommer 2021 entschied er sich für den Wechsel nach Wien-Floridsdorf. Dort wurde der Keeper zur Nummer eins, debütierte Ende September 2022 zudem im ÖFB-U21-Team, für das er zuletzt Mitte Oktober 2023 zum Einsatz kam.

54 Spiele, 18 Mal „Weiße Weste“

In der ADMIRAL 2. Liga stehen für Spari bereits 54 Partien in der Statistik, 18 Mal hielt er seinen Kasten sauber. In der laufenden Serie blieb der 21-Jährige in 24 Einsätzen zehnmal ohne Gegentreffer. Im Ranking „Weiße Weste“ steht der Klagenfurter Sommerzugang damit auf Rang drei hinter Jakob Meierhofer von Spitzenreiter Grazer AK und Andreas Leitner von der SV Ried (beide zwölf Spiele zu Null).

Traum von der Bundesliga

„Ich freue mich sehr auf Austria Klagenfurt. Der Verein hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und ist zu einer guten Adresse im österreichischen Fußball geworden. Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen und ich werde alles dafür tun, um ihn mir zu erfüllen. Bis Sommer lege ich meinen Fokus aber zu 100 Prozent auf den FAC“, sagt Spari. Der Keeper ist bereits der vierte Neuling, der im kommenden Sommer zu den Violetten stoßen wird. Zuvor wurden Laurenz Dehl vom deutschen Erstligisten 1. FC Union Berlin (verliehen an den FC Viktoria 1889), David Toshevski vom russischen Erstligisten FK Rostov (verliehen an HNK Šibenik) und Tobias Koch von Blau-Weiß Linz unter Vertrag genommen.