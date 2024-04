St. Veiter Bauunternehmen schlitterte in die Pleite

Seit 2016 ist die „SG Leitungsbau GmbH“ im Leitungs- und Anlagenbau tätig. Nun wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Rund 25 Gläubiger sind betroffen. Als Grund wurde zum einen ein großer Auftraggeber genannt, der nach den ausgeführten Aufträgen in der Abrechnung Positionen in den Fakturen strich und Mängel beanstandete. Er blieb dem Unternehmen rund 60.000 Euro schuldig. Auf eine gerichtliche Durchsetzung wurde aufgrund des Prozesskostenrisikos jedoch verzichtet, heißt es seitens des AKV EUROPA. Weiters sei es zwischen Ende 2021und Anfang 2022 zu vermehrten Krankenständen bei Mitarbeitern gekommen, was ebenfalls zu Umsatzeinbußen geführt habe. Auch stockten aufgrund des Ukrainekriegs stockten Materiallieferungen und es konnten Aufträge nicht abgearbeitet werden.

Abschluss eines Sanierungsplanes beabsichtigt

Jetzt sitzt das Unternehmen auf Verbindlichkeiten in Höhe von 157.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva von rund 9.000 Euro. Nichtsdestotrotz soll der Betrieb fortgeführt werden. Der Abschluss eines Sanierungsplanes ist beabsichtigt. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.