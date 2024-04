Food Festival Graz: Süße Kooperationen und leckere Projekte

Unter dem Motto – über den Tellerrand – werden Betriebe und Gastköche beim Food Festival groß aufkochen und Grazer mit kulinarischen Gaumenfreuden verwöhnen. Das Festival wird in diesem Jahr auf die Region Graz ausgeweitet, es gibt neue Partner und Konzepte. Auch neu: Eine Herzensangelegenheit – nämlich, dass im Zuge einer süßen Kooperation mit der Caritas, jeder Gast des Food Festivals automatisch einen besonderen karitativen Zweck unterstützt.

Internationale Gastronomen kochen auf

Was erwartet die Besucher? Das Food Festival findet in zehn ausgewählten Betrieben in der Region Graz statt. „Das Event ist eine Plattform, die zeigt, wie großartige unsere Betriebe arbeiten. Wir freuen uns, als Genusshauptstadt wachsen zu dürfen. Das zeigt die Bandbreite, die Graz zu bieten hat“, so Sylvia Loidolt (Vorsitz Tourismusregion Graz) und Beatrice Berner (Projektmanagement Genusshauptstadt Graz). Internationale Gastköche werden vor Ort sein, um die Besucher zu verwöhnen. Ein Programmpunkt wird das „Projekt Culinary meets Art“ in der Bakerhouse Gallery sein. Was es genau damit auf sich hat? Fine Dining und Kunst wird zusammen gebracht. Gerichte werden auf die Kunst des Artist abgestimmt. Dadurch will man zwei schöne Künste zusammen bringen.

Tickets ab sofort erhältlich

Es wird heuer ein neues Bezahlsystem geben. Tickets können ab dem heuten Dienstag, den 30. April 2024 gebucht werden. Näheres dazu hier.

