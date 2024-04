LC Villach: Graßl läuft 800 Meter in unter zwei Minuten

Beim KSV-Alutechnik-Eröffnungsmeeting am 27. April in Kapfenberg verbesserte sich Fabian Graßl über 800 Meter deutlich. Mit einer Zeit von 1:59,93 Minuten gelang es ihm erstmals, diese Strecke unter zwei Minuten zu absolvieren. Dies war erst sein zweites Rennen über die 800-Meter-Distanz und er konnte seine Zeit um fast zehn Sekunden verbessern. Mit dieser starken Leistung liegt Graßl nun an der zweiten Stelle in der österreichischen Bestenliste der U20 Athleten.

©Martina Albel Das starke LC-Villach-Team mit Trainer Georg Albel.

Viele persönliche Bestzeiten erreicht

Vereinskollege Valentin Liebhard lief ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit von 2:00,50 Minuten und belegte damit den dritten Platz. Mit dieser Leistung konnte auch er seine bisherige Bestzeit übertreffen und setzte sich an die Spitze der österreichischen Bestenliste in seiner Altersklasse. Mit 2:13,10 Minuten belegte Jakob Brunner Platz 10. Bei den Frauen lief Alissa Liebhard mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 2:35,60 Minuten über die zwei Stadion Runden zu einem klaren Erfolg. Langsprinter Jakub Zembaty lief über die „krumme“ Distanz von 150 Meter mit 16,71 Sekunden. Zudem erzielte er über 300 Meter eine persönliche Bestzeit von 35,97 Sekunden. Leicht angeschlagen lief Sebastian Mayer über 150 Meter in 18,53 Sekunden ebenfalls zu einer neuen Bestzeit. Zwei neue Saisonbestleistungen gab es für Masterathlet Oliver Münzer (M50) über 150 Meter in 18,76 Sekunden und über 300 Meter in 39,29 Sekunden.