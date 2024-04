Große Übung am Magdalensee: Einsatzkräfte proben für den Ernstfall

Am Sonntag

Veröffentlicht am 30. April 2024, 13:03 / ©ÖWR Faak

Mehrere Blaulichtorganisationen, darunter Villacher Wasserrettung, die Freiwillige Feuerwehr St. Magdalen, das Rote Kreuz, der Samariterbund und die österreichische Rettungshundebrigade, versammeln sich am kommenden Sonntag, dem 5. Mai 2024, für eine Gemeinschaftsübung im Bereich des Magdalensee und des Seebachs. Zwischen 9 und 15 Uhr üben sie für den Ernstfall. „Aufgrund dessen ist in diesen Bereichen mit einem vermehrten Fahrtaufkommen von Einsatzfahrzeugen zu rechnen“, kündigen die Einsatzkräfte an.