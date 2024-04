50 Prozent: Ungewöhnlich hoher Frauenanteil bei Ausbildungsprogramm

Das Ausbildungsprogramm „Delta Akademie“ bietet nun schon im neunten Jahr engagierten Studierenden aus den Bachelor- Master- und Doktoratsstudien eine Ergänzung zum regulären Technik-Studium an der Montanuniversität und unterstützt sie dabei, sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. In Kooperation mit der renommierten Universität St. Gallen werden Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen Business und Management angeboten und in gemeinsamen Projekten mit den Industriepartnern direkt umgesetzt.

Technikerinnen haben die Nase vorne

Für die Teilnahme ist eine Bewerbung erforderlich. Nun wurden die Studierenden für den Jahrgang 2024/25 ausgewählt. „Heuer gab es wieder eine hohe Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern. Die begrenzten Plätze in der studienbegleitenden Ausbildung sind sehr begehrt“, so der Programm-Manager der Delta Akademie, Jürgen Löschnauer. „Es ist immer wieder eine Freude, so hochmotivierte Studierende zu erleben“, lobt der Vorsitzende des Leitungsbeirates und mit seinem Unternehmen selbst an der Delta Akademie Beteiligte sowie Uniratsvorsitzender der Montanuniversität, Stefan Pierer. „ Heuer haben Technikerinnen die Nase vorne – 50 Prozent des neuen Jahrgangs sind Frauen“, betont Iris Filzwieser, Geschäftsführerin der METTOP und UrbanGold GmbH sowie Präsidentin des ACR.

Werden auf berufliche Herausforderungen vorbereitet

„Die Delta Akademie ist ein einzigartiges Beispiel einer umfassenden hochqualitativen Ausbildung unserer Studierenden“, meint Thomas Prohaska, Vizerektor der Montanuniversität Leoben. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Ausbildungsseinrichtungen und Behörden bietet die Delta Akademie der Montanuniversität Leoben den teilnehmenden Studierenden neben einer praxisnahen Ausbildung den Zugang zu Expertisen und Netzwerken. Dies ermöglicht es ihnen, Kontakte für die Zukunft zu knüpfen und ihr berufliches Netzwerk aufzubauen. Durch die enge Verbindung zur Industrie erhöhen sich die Karrierechancen der Studierenden für attraktive Positionen in Unternehmen. Insgesamt bietet die Delta Akademie den teilnehmenden Studierenden somit einen wertvollen Mehrwert zum technischen Studium. Durch die Vertiefung ihrer akademischen Erfahrungen und dem Erwerb zusätzlicher Management-Kenntnisse werden sie bestmöglich auf ihre beruflichen Herausforderungen vorbereitet.