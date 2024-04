Faaker Kult-Lokal feiert Comeback: „Können es kaum erwarten“

Faak am See

Christof Ott und seine Lebensgefährtin Mira Schuch wollen in die Fußstapfen des verstorbenen Kult-Wirtes Hannes Obersteiner treten und dem ehemaligen Pub-Cafe Schinackel neues Leben einhauchen. Im Ort sind die beiden längst keine Unbekannten mehr, immerhin betrieben sie bisher einen Gastronomiestand am Bauernmarkt in Faak am See bzw. die Carinthian Lounge bei der European Bike Week. Nun hat sich das Gastropaar einen Fixplatz in Faak am See gesichert.

Vorfreude auf die Eröffnung ist groß

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt durch die große Unterstützung von Freunden und der Familie diesen neuen Weg gehen dürfen“, erklärt Ott im Gespräch mit 5 Minuten. Am heutigen Dienstag wird das „LOKAL am Marktplatz 1“ eröffnet. Der Name ist dabei Programm, wie der neue Betreiber betont: „Wir setzen unseren Fokus auf regionale Produkte und beziehen unsere Lebensmittel von Landwirten aus der Umgebung. Einige Säfte stammen sogar aus eigener Produktion.“ Probieren könnt ihr heute ab 16 Uhr beim Soft-Opening. Die erste Bauernmarktparty findet dann am darauffolgenden Donnerstag, dem 9. Mai 2024, statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 14:17 Uhr aktualisiert