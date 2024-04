Feuer im Tunnel: Einsatzkräfte probten für den Ernstfall

Am Freitag, den 26. April 2024, fand auf der Baustelle für den Semmering-Basistunnel in Grautschenhof eine groß angelegte Übung für die zuständigen Einsatzorganisationen statt.

Gemeinsame Bekämpfung

Die Übung simulierte einen Brand in einem Querschlag des Tunnels, bei dem eine Person vermisst wurde. Die Atemschutztrupps der Feuerwehren Mürzzuschlag und Spital am Semmering rückten gemeinsam mit ortskundigen Lotsen der Baufirma zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in den betroffenen Tunnelabschnitt vor. Nachdem der Brand erfolgreich gelöscht war, meldeten die Einsatzkräfte „Brand aus“.

Noch eine weitere Person musste gefunden werden

Daraufhin galt es für die Feuerwehr Steinhaus am Semmering und das Rote Kreuz, eine weitere verletzte Person im Tunnel zu finden, entsprechend zu versorgen und sicher aus der Tunnelröhre zu retten. Insgesamt nahmen die Feuerwehren Steinhaus am Semmering, Spital am Semmering und Mürzzuschlag, das Rote Kreuz, die Polizei sowie Mitarbeiter der Baufirma und Vertreter der Österreichischen Bundesbahnen an der Übung teil.