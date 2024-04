Unfall auf A10: Fahrer musste aus Auto befreit werden

Ein Auto und ein LKW sind heute Mittag auf der A10 in einen Unfall verwickelt gewesen.

Ein Auto und ein LKW sind heute Mittag auf der A10 in einen Unfall verwickelt gewesen.

/ ©FF Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 30. April 2024, 16:26 / ©FF Spittal an der Drau

Kurz vor 12 Uhr sind heute, am 30. April, die Feuerwehren Seeboden, Lendorf, Lieserhofen und Spittal an der Drau zu einem Verkehrsunfall auf die A10 Tauernautobahn auf Höhe des Knotens Seeboden gerufen worden. In den Unfall waren ein Auto und ein LKW verwickelt, eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Auch Polizei, Rettung, Asfinag und Abschleppunternehmen im Einsatz

„Anschließend wurden die örtlichen Einsatzkräfte beim Freimachen der Autobahn unterstützt“, erklärt die Feuerwehr Spittal auf ihrer Website. Neben den Feuerwehren standen zudem mehrere Streifen der Autobahnpolizei, mehrere Rettungswagen sowie Kräfte der Asfinag und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall gekommen ist und über die Schwere der Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt.