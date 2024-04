Sonniger Start in den Staatsfeiertag: Bis zu 25 Grad erwartet

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria berichten wie das Wetter am Mittwoch in der Steiermark wird: Zum Abend hin zieht von Südwesten her eine Wolkendecke auf, die den Oberen Murtal sowie den westlichen Randgebirgen betrifft. Trotzdem bleibt es auch dort noch weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus südöstlichen Richtungen, in den Föhntälern der nördlichen Obersteiermark kann er später auch kräftig auffrischen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad, wobei die höchsten Temperaturen in den Föhnstrichen der nördlichen Obersteiermark erwartet werden.