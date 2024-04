„Verfolgungsjagd“ am Kärntner Nachthimmel: Was war da los?

Mehrere Leser haben sich heute Abend an uns gewandt, da sie „Kampfjets“ am Kärntner Nachthimmel vernommen haben. „Wieso fliegen die ganze Zeit zwei Kampfjets so tief?“ und „Wisst ihr, wieso so viele laute Jets gerade unterwegs sind?“ waren nur zwei von vielen Fragen, die die Redaktion erreicht haben. Eine Leserin vermutete gar eine „Verfolgungsjagd“ am Kärntner Nachthimmel. Wir haben für euch nachgefragt, was da los ist bzw. war.

Am Dienstag werden Nachtflüge durchgeführt

„Es handelt sich um eine Nachtflugübung“, erklärt Major Christoph Hofmeister im Gespräch mit 5 Minuten. Der Dienstag sei jener Tag, wo Nachtflüge durchgeführt würden. Bei den Flügen handelt es sich also um nicht mehr als um Übungsflüge des Bundesheers. Allzu lange werden sie wohl auch nicht mehr am Himmel sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2024 um 21:43 Uhr aktualisiert