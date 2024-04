Staatsfeiertag beginnt sonnig – doch dann ändert sich alles

Das Wetter in Kärnten wird am Staatsfeiertag quasi zweigeteilt.

Veröffentlicht am 30. April 2024, 22:04 / ©5 Minuten

Der Staatsfeiertag beginnt in Kärnten östlich von Villach bis Mittag noch häufig mit Sonnenschein. Gegen Mittag werden dann die Wolken aus Süden allmählich mehr, am Abend ist dann auch schon mit ersten Schauern zu rechnen.

In Oberkärnten zieht es schon am Vormittag zu

„Auch in Oberkärnten beginnt der Tag oft noch recht sonnig. Hier zieht es aber zum Teil schon im Lauf des Vormittags zu und bereits am frühen Nachmittag können vereinzelt Schauer niedergehen“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Schauer werden nach und nach häufiger, gleichzeitig gehen die Temperaturen etwas zurück und liegen am Nachmittag zwischen 17 und 21 Grad. Regional könnte auch mäßiger Südwind aufkommen.