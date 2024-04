Ausgezeichnete Süßspeisen: Kärntens Konditorlehrlinge überzeugen

Sugar? Yes please!

Veröffentlicht am 30. April 2024, 22:08 / ©WKK/Peter Just

Auch bei Süßspeisen hat jedes Bundesland sein kulinarisches Aushängeschild. In Salzburg ist es der Pinzgauer Schotten, in Wien die weltberühmte Sachertorte und in der Steiermark der unverwechselbare Steirische Spagatkrapfen. Hinter diesen „süßen Wahrzeichen“ stehen viele talentierte Konditorinnen und Konditoren. Dass es in Kärnten um den Nachwuchs sehr gut bestellt ist bewiesen einmal mehr die neun Teilnehmerinnen bei den juniorSkills der Konditoren. Sie mussten innerhalb von sechs Arbeitsstunden die Jury mit einzigartigen Ideen und Geschmackskompositionen überzeugen. Von der Geschenkstorte über eine Obersschnitte bis hin zu Modellierarbeiten, Petits Fours, getunkte Pralinen und einem Dessertteller reichte das süße Aufgabenspektrum. Die Fachjury, bestehend aus Konditormeisterin Annemarie Hoi, Konditormeister Josef Hassler und Innungsmeister Paulus Fahrnberger, bewertete neben Aussehen und Geschmack auch das handwerkliche Geschick. Fahrnberger: „Wir waren alle sehr beeindruckt von den Leistungen und der Kreativität und danken allen Lehrbetrieben für ihr tägliches Engagement, den sie in der Nachwuchsarbeit leisten.“

©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just ©WKK/Peter Just | Siegerin Emilia Kainer. ©WKK/Peter Just | Hinten von li nach re: WK-Innungsgeschäftsführer Martin Muschlin, WK-Präsident Jürgen Mandl, Stadträtin Constance Mochar, FBS-Direktor Peter Wallfisch. Vorne von li nach re: Jury-Mitglied und Innungsmeister der Konditoren Paulus Fahrnberger, Zweitplatzierte Vanessa Pacher, Siegerin Emilia Kainer, Drittplatzierte Julia Semmelrock sowie die beiden Jury-Mitglieder Annemarie Hoi und Josef Hassler.