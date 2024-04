SchÃ¼ler im KreiÃŸsaal: Praxistag der Fachschule fÃ¼r Sozialberufe

Einen besonderen Schultag erlebten 15 Schülerinnen und Schüler der Fachschule

für Sozialberufe Wolfsberg am 23. April. Sie besuchten die Abteilung für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe und lernten die Abläufe einer Geburt im

Krankenhaus kennen. Highlight war die Besichtigung des Kreißzimmers.

Fragen rund um die Geburt beantwortet

Wie hört sich der Herzschlag des Babys an? Wie funktioniert eine Saugglockengeburt?

In welche Position muss sich das Baby im Becken drehen? Wie genau eine Geburt und

die Abläufe der Geburtshilfe in einem Krankenhaus aussehen, haben Schülerinnen und

Schüler der Fachschule für Sozialberufe Wolfsberg im LKH Wolfsberg letzte Woche,

am 23. April, erfahren. Dr. Nicole Kastner von der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Hebamme Sarah Schubert haben den Jugendlichen viele Details, Geräte und Räumlichkeiten gezeigt, inklusive des Kreißsaales, den das LKH Wolfsberg übrigens erstmals für eine Schulgruppe zugänglich gemacht hat.