Für die Artenvielfalt: 10.000 Euro Förderung für Pflanzaktion

Veröffentlicht am 30. April 2024, 22:09 / ©Stadt St. Veit

In den nächsten Tagen holen Landwirte, die vorab ihren Bedarf bei der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan angemeldet haben, ihre bestellten Hochstamm-Obstbäume ab. Die Obstbaum-Pflanzaktion in St. Veit – eine Kooperation mit der Naturschutz-Abteilung des Landes Kärnten – zielt darauf ab, alte, heimische Obstsorten zu erhalten. 325 Bäume der Sorten Apfel, Zwetschke, Kirsche und Birne werden nun ausgegeben. Die Bäuerinnen und Bauern erhalten sie kostenlos.

Rückgang der heimischen Obstsorten stoppen

„Wir wollen gemeinsam den Rückgang alter, heimischer Obstsorten in Kärnten stoppen, da sie für die Natur- und Kulturlandschaft von großer Bedeutung sind. Diese alten Hochstamm-Obstsorten sind widerstandsfähig, langlebig und wenig anfällig für Krankheiten, da sie perfekt an die lokalen klimatischen und Bodenbedingungen angepasst sind. Sie bieten wichtigen Lebensraum für verschiedene Tierarten und sind eine wertvolle Nahrungsquelle für Mensch und Tier“, so Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar, welche die Aktion aus Mitteln der Naturschutz-Abteilung des Landes Kärnten mit rund 10.000 Euro unterstützt.