Gegen Auto geprallt: Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzung

Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 19-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw auf dem Schwarzen Weg in östliche Richtung und wollte nach links zum einem Sportfachgeschäft einbiegen. Da zu diesem Zeitpunkt Kolonnenverkehr herrschte, hielt ein entgegenkommender Pkw an, um der 19-Jährigen das Zufahren zum Geschäft zu ermöglichen. Die Lenkerin übersah beim Einbiegevorgang einen am Gehsteig heranfahrenden Fahrradlenker.

62-Jähriger schwer verletzt

Beide Lenker bremsten ihre Fahrzeuge abrupt ab, wodurch der 62-jährige Tourist aus Deutschland über seine Fahrradlenkstange gegen die Front des Pkw stürzte. Der Mann wurde mit einer schweren Kopfverletzung in das UKH Graz gebracht.

Ein durchgeführter Alkotest bei beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.