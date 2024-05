Betrug um Mietauto: Villacher erlebte böse Überraschung

Ein 34-jähriger Mann aus Villach stellte einen VW-Camper auf eine Online-Vermiete-Plattform. Ein angeblich 37-jähriger Kroate kontaktierte ihn und gab an, das Fahrzeug mieten zu wollen. Laut seinen Angaben komme sein Bruder, um das Fahrzeug abzuholen.

Mietauto wurde nicht zurück gebracht

Am 12. April 2024 wurde dem vermeintlichen Bruder das Fahrzeug, nach Kautionsleistung in Höhe eines vierstelligen Betrages, ausgefolgt. Nachdem am 30. April 2024 der Mietvertrag auslief und das Fahrzeug nicht retour gebracht wurde, versuchte der 34-Jährige den Mieter mehrmals, vergeblich, telefonisch zu kontaktieren. Bei Anruf der Telefonnummer am Mietvertrag meldete sich ein Mann, welcher angab, nichts von einem gemieteten PKW zu wissen.

Auto mit GPS-Tracker lokalisiert

Der Villacher verfolgte das Signal des GPS-Trackers und konnte dadurch den letzten gesendeten Standort des Fahrzeuges in Deutschland lokalisieren. In Kooperation mit Polizeibeamten in Deutschland wurde Nachschau gehalten. Es gab noch keine Rückmeldung. Der Villacher erstatte Anzeige. Weitere Ermittlungen werden geführt. Der Fahrzeugwert beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2024 um 07:21 Uhr aktualisiert