Grabungsarbeiten in Klagenfurt: Busse werden umgeleitet

Ab kommenden Montag finden auf der Busspur in der 8. Mai Straße Grabungsarbeiten statt. „Eine Fahrspur bleibt für den Verkehr frei, die Haltestelle Karfreitstraße wird jedoch rund 50 Meter stadtauswärts verlegt“, teilt man seitens der Stadtwerke Klagenfurt AG mit. Ab Dienstag, dem 7. Mai 2024, werden die Arbeiten dann auf die Busspur in der Karfreitstraße ausgedehnt und die Durchfahrt in der Folge gesperrt. Die Umleitungen für die Busse bestehen voraussichtlich bis September 2024.