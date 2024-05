Nächster Abgang: Manuel Ganahl verlässt die Rotjacken

Mit Manuel Ganahl verlieren die Rotjacken im Sommer einen weiteren Stammspieler. Der Flügelstürmer kam im Sommer 2015 unmittelbar nach seiner ersten Teilnahme an einer A-Weltmeisterschaft nach Klagenfurt und repräsentierte seither – mit Ausnahme der Saison 2018/19, die er in Finnlands höchster Liga verbrachte – durchgehend den österreichischen Rekordmeister.

Verpasste nur vier von 484 Ligaspielen

In insgesamt 502 Bewerbsspielen für den EC-KAC verbuchte der Vorarlberger 365 Scorerpunkte (126 Tore, 239 Assists) und eine starke Plus/Minus-Bilanz von plus 119. Besonders charakterisiert wurde sein Spiel von seiner enormen Konstanz: In acht Jahren in Diensten der Rotjacken verpasste er nur vier von 484 Ligaspielen in EBEL und ICE. Bemerkenswert war und ist auch Manuel Ganahls hohes Standing im Team der Klagenfurter: Seit seiner Rückkehr zum EC-KAC im Jahr 2019 trug er durchgehend einen die Zugehörigkeit zur Kapitänsgruppe kennzeichnenden Buchstaben am rot-weißen Trikot.

Besseres Angebot

Der EC-KAC hat im Verlauf der zu Ende gegangenen Saison seine Ausstiegsoption aus dem ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag mit dem Stürmer geltend gemacht, um ihm stattdessen eine neue Vereinbarung vorzulegen. Während der diesbezüglichen Verhandlungen erhielt Ganahl jedoch ein für ihn attraktiveres Angebot, sodass die Zusammenarbeit zwischen Klub und Spieler trotz großer gegenseitiger Wertschätzung in der aktuellen Übertrittszeit ein Ende findet.