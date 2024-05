Gratis-Hilfsangebot für psychische Gesundheit in Grazer Park

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 10:20 / ©5 Minuten

Eine Woche später, am Samstag, 18. Mai beginnen dann auch die Sprechstunden in der Universitätsbibliothek Graz. Ohne Voranmeldung können Grazer unter dem Motto „Psychoanalyse im Park“ eine Sprechstunde in Anspruch nehmen. „Hier kann jede und jeder Psychoanalyse erleben, auch wenn man sich bisher gar nicht dafür interessiert hat und/oder sich davor gescheut hat. Vielleicht war man aber schon neugierig? Außerdem bleiben Sie anonym und es kostet nix!“, erklärt Ruth Neumeister, Psychotherapeutin und Initiatorin des Angebots.

„Oft ist es tabu, über die eigene seelische Gesundheit zu reden“

Psychoanalyse im Park ermöglicht ein erstes Kennenlernen von psychoanalytisch-psychotherapeutischem Herangehensweisen. Dieses Angebot ist ein Beitrag zur psycho-sozialen Gesundheit und nimmt damit auch eine Brückenfunktion ein, falls in der Folge weitere psychotherapeutische Maßnahmen für sinnvoll erachtet werden. „Oft ist es tabu, über die eigene seelische Gesundheit zu reden oder sich professionelle Hilfe zu holen. Mit ‚Psychoanalyse im Park‘ gibt es ein weiteres niederschwelliges Angebot, das gänzlich ohne Hürden auskommt. Dass jemand da ist, zuhört und wenn notwendig über das große Netz der Hilfseinrichtungen informiert, gibt Hilfesuchenden Halt und Stabilität. Darüber zu reden entlastet und lässt nächste Schritte zu“, so Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.

Übersicht Wo? Die Sprechstunden finden heuer sowohl im Augarten, als auch vor der Universitätsbibliothek Graz statt.

Im Augartenpark (nördlicher Teil), Nähe Augarten Café,

und unter dem Vordach der Universitätsbibliothek Wie? Eine Anmeldung ist nicht notwendig

Gratis

Der Reihe nach, je nach Eintreffen

Keine Garantie, dass immer gerade ein Platz frei ist

Nur in der warmen Jahreszeit (Mai bis September)

Bitte beachten: da wir vor Ort keine medizinische Versorgung haben, arbeiten wir nicht mit psychiatrischen Notfällen (z.B. Notwendigkeit der Hospitalisierung). Augartenpark Graz 2024: Die Sprechstunden finden von 11. Mai bis inklusive 28. September statt. Alle 14 Tage, jeweils am Samstag von 11 bis 13 Uhr

Geplante Termine im Augarten sind daher: 11. Mai, 25. Mai, 8. Juni, 22. Juni, 6. Juli, 20. Juli, 3. August, 17. August, 31. August, 14. September und 28. September

Bitte informiere dich zeitnah über die nächsten Termine, da diese kurzfristig geändert werden können: https://psychoanalyseimpark.at/ Universitätsbibliothek Graz 2024: Die Sprechstunden finden von 18. Mai bis inklusive 21. September statt. Alle 14 Tage, jeweils am Samstag von 11 bis 13 Uhr

Geplante Termine sind daher: 18 Mai, 1. Juni, 15. Juni, 29. Juni, 13. Juli, 27. Juli, 10. August, 24. August, 7. September, 21. September

Bitte informiere dich zeitnah über die nächsten Termine, da diese kurzfristig geändert werden können: https://psychoanalyseimpark.at/

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz, unter dem Vordach der UB

