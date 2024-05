Nazi-Tattoos und Todesdrohung: Villacher (39) wurde festgenommen

Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung: Die Liste der Vergehen, welche sich ein 39-jähriger Villacher am Montagabend zuschulden kommen ließ, ist lang. Aber von vorne: Alles begann mit einem Einsatz der Polizei Feldkirchen, die einer Meldung über eine Lärmerregung im Tiebelpark nachging. Dort trafen sie einen stark alkoholisierten und am Oberkörper unbekleideten 39-jährigen Villacher. „Am Oberkörper konnten deutlich Tattoos mit nationalsozialistischem Hintergrund wahrgenommen werden“, so die Beamten. Aus diesem Grund wurde ihm mitgeteilt, dass er angezeigt wird. Doch damit endete es nicht.

Frau mit dem Umbringen bedroht

Denn kurz darauf mussten die Beamten erneut ausrücken, weil eine betrunkene Person neben einer Fahrbahn in Feldkirchen liegen soll. Auch zeigten Zeugen in der Zwischenzeit auf der Polizeiinspektion an, dass ein betrunkener Mann eine Frau vor einer Wohnhausanlage in Feldkirchen mit dem Umbringen bedroht und versucht habe, mehrere Male auf die Frau einzuschlagen. „Es stellte sich heraus, dass es sich in beiden Fällen um den zuvor beamtshandelten 39-Jährigen handelte“, erklärten die Polizisten. Die Frau war seine 32-jährige Lebensgefährtin.

Festnahme

Mehrere Streifen rückten aus, darunter Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG). In der Folge wurde der Mann festgenommen und auf die Polizeiinspektion Feldkirchen gebracht. „Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung“, heißt es seitens der Polizei. Gegen den Villacher wurde ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung mit der 32-Jährigen ausgesprochen. Im Laufe des 30. Aprils 2024 wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.