Tennis-Junior-Cup in Villach: Karina Kovalchuk stürmte ins Achtelfinale

Karina Kovalchuk sorgte für die Sensation in Villach und zog ins Achtelfinale beim 40. ITF Tennis Junior Cup 2024 ein.

Karina Kovalchuk sorgte für die Sensation in Villach und zog ins Achtelfinale beim 40. ITF Tennis Junior Cup 2024 ein.

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 11:08 / ©Stadt Villach / Kohlmayer

„Es war ein ganz harter Fight, im ersten Satz hat meine Gegnerin viele Eigenfehler gemacht, im zweiten Satz kam sie dann viel besser ins Spiel. Da habe ich wiederum nicht so gut gespielt, bin selbst aus dem Rhythmus gekommen. Im dritten und entscheidenden Satz habe ich wieder zu meinem Spiel gefunden und alles gegeben. Jetzt bin ich überglücklich, das ist sicherlich der größte Erfolg in meiner bisherigen Karriere“, freut sich Karina Kovalchuk. Schon morgen im Achtelfinale, so Kovalchuk, werde ich wieder alles geben, um vielleicht eine weitere Sensation zu schaffen. Dabei trifft sie auf die Nummer 1 des Turniers, Nadia Kulbiej (POL).

©Stadt Villach / Kohlmayer Am Foto: Karina Kovalchuk in Aktion.

Villacher Lokalmatador scheiterte

Der Villacher Lokalmatador Max Kohler musste sich hingegen der Nummer 6 des Turniers, Jack Secord (USA), in zwei Sätzen mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. Bereits in der Qualifikation scheiterten übrigens mit Tea Nedic (TC St. Andrä) und Paul Schindler (ASKÖ Villach) zwei weitere Teilnehmer aus unserem Bundesland. Heute folgen auf den VAS-Plätzen in Villach die Achtelfinal-Begegnungen.