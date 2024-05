Welche Geschäfte am 1. Mai in der Steiermark geöffnet haben

Einige Geschäfte haben in der Steiermark auch am 1. Mai geöffnet.

Eigentlich ist der 1. Mai der „Tag der Arbeit“, die meisten Steirer haben allerdings frei, der Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Dennoch haben einige wenige auch am heutigen Feiertag in der Steiermark geöffnet. Hierzulande sind es dabei vor allem Spar-Filialen die die Stellung halten. Wir haben hier den Überblick über die heute geöffneten Spar-Märkte in der Steiermark:

Diese Spar-Märkte sind in der Steiermark am 1. Mai geöffnet: Leoben, Bahnhofplatz 4

Großpesendorf, Nummer 41

Graz, Puchstraße 164

Graz Hauptbahnhof, Europaplatz 6

Graz-Feldkirchen Flughafen, Flughafenstraße 51

Auch einige Bäckereien und Tankstellenshops haben geöffnet

Zusätzlich zu diesen Geschäften haben aber auch noch einige Tankstellenshops und Bäckereien geöffnet. Sowohl Billa als auch Spar betreiben in ganz Österreich verteilt viele Tankstellen-Shops, in denen man in der Regel an jedem Tag der Woche auch einkaufen kann. Die Öffnungszeiten der Bäckereien und Tankstellen-Shops erfahrt ihr auf den jeweiligen Homepages.