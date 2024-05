Nachbar sieht Licht in Haus – dann ruft er die Polizei

Ein Einbrecher war gestern Früh in Wien am Werk.

Bereits gestern Früh, gegen 5.20 Uhr, wurden Beamte des Wiener Stadtpolizeikommandos Simmering aufgrund eines mutmaßlichen Einbruchs in ein Haus alarmiert. Ein Zuge hatte der Polizei berichtet, er hätte das Licht einer Taschenlampe in einem angrenzenden Haus wahrgenommen. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, trafen sie einen Mann an, der gerade das Grundstück verlassen wollte.

22-Jähriger wurde in Justizanstalt gebracht

Bei diesem Mann handelte es sich um einen 22-jährigen Ungarn, bei dem man Kopfhörer und eine Sonnenbrille, die dem Hausbesitzer gehörten, fand. Weiters konnten bei ihm ein gefälschter Geldschein sowie ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen laufen, wie die Polizei berichtet.