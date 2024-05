FH JOANNEUM ist mit Pop-up-Store in der Steiermark on Tour

Die nächsten Stopps des mobilen Pop-up-Stores sind der Lendwirbel in Graz (02.05.2024), die Eröffnung des Designmonat Graz (03.05.24), der Brucker Business Lauf (16.05.24), die Lange Nacht der Forschung an der FH JOANNEUM in Kapfenberg (24.05.24), das Fifteen Seconds Festival in Graz (06.-07.06.24), das BG/BRG/BORG Kapfenberg (03.07.2024) und die Schulschlussparty beim ece Kapfenberg (04. und 05.07.24).