Junge Talente brillieren beim 1. Volksbank KLV Talente-Cup

In einem Wettkampf voller Energie und Leidenschaft sicherten sie sich insgesamt acht Podiumsplätze und drei sensationelle Klassensiege. Romina Kury und Julia Novak stahlen die Show, indem sie nicht nur einen Doppelsieg erreichten (mit Kury an erster Stelle und Novak als Zweite), sondern auch mit österreichischen Jahresbestleistungen glänzten. Romina Kury führt derzeit das österreichische Ranking über 60 Meter (8,56 Sekunden) und 60 Meter Hürden (9,77 Sekunden) an, während Julia Novak auf dem dritten Platz über die 60 Meter Hürden in Österreich steht.

Die Stockerlplätze der LAC-Kinder in Klagenfurt: 1. Platz U14 Romina Kury

1. Platz U12 Matteo Cuoni

1. Platz U8 Maya Höher

2. Platz U14 Julia Novak

2. Platz U10 Constantin Waldmann

2. Platz U8 Jakob Kurzmann

3. Platz U12 Simon Eisenhut

3. Platz U10 Emma Müllner