Bierkultur in Österreich: Wann und wo Bierliebhaber zum Glas greifen

Österreich, das Bierland schlechthin. Mit einem Bierkonsum, der traditionell weltweit die Charts rockt – Seite an Seite mit Tschechien und Deutschland. Doch wie sieht es aus mit dem „Wann“ und „Wo“? Der Bierkulturbericht der „BrauUnion Österreich“ hat die Enthüllungen parat.

„Fixer Bestandteil vieler Situationen im Leben“

„Bier ist ein fixer Bestandteil vieler Situationen im alltäglichen Leben“, erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & ESG Sustainability und Diplom-Biersommelière. „Bier gehört etwa für 43 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen zum Grillen, für 39 Prozent gehört es zu Feiern, auf Partys oder Feste. Aber auch andere Gelegenheiten sind für viele untrennbar mit Bier verknüpft.“

Wo Bier fließt, wird gefeiert

Die wichtigste Frage, die wohl jede Grillparty erhitzt: Was kommt auf den Rost und was in die Hand? Für 43 Prozent der Befragten ist die Antwort klar: Ein Bier muss her, um den Grillabend gebührend zu zelebrieren. Fast gleichermaßen vertreten bei Frauen (41 Prozent) und Männer (46 Prozent). Und wenn nicht gegrillt wird, dann wird eben gefeiert. Auf Partys, bei Festen, oder einfach, wenn man das Leben zelebriert. Auch bei Dorffesten oder Kirtagen fließt das Bier in Strömen – eine Tradition, die so alt ist wie die Festbänder selbst.

Bier im Alltag

Aber auch abseits der Feierei hat Bier seinen festen Platz im Alltag gefunden. Ein gemütlicher Abend unter Freunden oder ein Ausflug in die Kneipe – für rund ein Drittel der Bevölkerung ist Bier hierbei ein treuer Begleiter. Besonders die Herren der Schöpfung zeigen hier ihre Affinität zum Gerstensaft – 41 Prozent von ihnen greifen gerne zur Hopfenkaltschale.

Geschmackssache: Ein Viertel schwört auf den Biergenuss

Doch nicht nur die Gesellschaft bestimmt, wann das Bierglas gefüllt wird. Auch der innere Gusto spielt eine Rolle – für 26 Prozent ist der Geschmack allein Grund genug, ein Bier zu genießen. Und wenn der Partner oder die Freunde auch zugreifen, dann fällt die Entscheidung leichter.

Saisonale Bierliebe?

Aber Moment mal, gibt es nicht auch so etwas wie eine saisonale Vorliebe für Bier? Die Studie sagt: „Ja!“ Zwei Drittel der Österreicher (66 Prozent) geben an, dass sie ihr bevorzugtes Bier unabhängig von der Jahreszeit genießen. Doch für die Hälfte von ihnen schmeckt das Bier im Sommer einfach erfrischender als im Winter. Kein Wunder, dass 40 Prozent sehnsüchtig auf die ersten warmen Tage warten – da werden die Gastgärten gestürmt, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber auch die besonderen Anlässe im Jahreskreis haben ihre Bier-Traditionen. Zu Ostern und Weihnachten ist für gut ein Viertel der Befragten (27 Prozent) klar: Da gehört das Bier einfach dazu.