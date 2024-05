„Danke an alle Pflegekräfte“: 2.500 Konzertkarten für Pflegeeinrichtungen

Gesundheitsreferentin Landesrätin Beate Prettner betonte die gemeinsamen Anstrengungen in den vergangenen Monaten, um die Pflege zu stärken. „Austausch und Weiterentwicklung können nur gemeinsam gelingen“, so Prettner.

„Danke an alle Pflegekräfte – Sie sind großartig“

Als Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz vergab Prettner 2.500 Konzertkarten an die Pflegeeinrichtungen. „Genießen Sie einen tollen, unbeschwerten Abend beim Konzertsommer“, ermunterte sie die Pflegekräfte. Vor dem „Tag der Pflege“ am 12. Mai bedankte sich Prettner: „Danke an alle Pflegekräfte – Sie sind großartig. Sie machen ein Älterwerden in Würde möglich.“

„Wir brauchen dringend Nachwuchs“

Im vergangenen Jahr habe Kärnten intensiv an der Entlastung der Pflegekräfte und der Ausbildung gearbeitet. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, betonte Prettner. Die Landesregierung unterstützt die Ausbildung mit Prämienzahlungen von mittlerweile 1.300 Euro netto pro Monat. Zusätzliches Hilfspersonal soll die Fachkräfte in den Heimen entlasten, während Digitalisierungsprojekte und KI-orientierte Lösungen die Arbeitsabläufe verbessern.

Pflege in Kärnten: Kärnten verfügt über 79 Pflegeheime mit 5.861 bewilligten Plätzen und rund 3.100 Beschäftigten. Zusätzlich finanziert das Land 120 Vollzeitkräfte zur Entlastung des Pflegepersonals. Die Mobilen Dienste betreuen rund 11.000 Klientinnen und Klienten mit etwa einer Million Stunden pro Jahr. Aktuell absolvieren 1.700 Nachwuchskräfte eine Pflege-Ausbildung in Kärnten.