Streit unter Brüdern eskalierte: Polizei rückte aus

Gegen 11 Uhr wurde die Polizei zu einer Familienstreitigkeit in einem Wohnhaus in der Gemeinde Moosburg gerufen. Dort ist zwischen zwei Brüdern ein Streit, um eine Bohrmaschine eskaliert. Letztendlich artete die Auseinandersetzung dermaßen aus, dass der 50-Jährige seinem 48-jährigen Bruder mehrmals ins Gesicht schlug und ihn bei den Haaren riss, während der 48-Jährige den Genitalbereich des anderen ergriff und fest zudrückte.

Polizei ging dazwischen

„Nach der Erstellung einer Gefahrenprognose wurde gegen den 50-Jährigen ein vorläufiges Annäherungs- und Betretungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, teilte die Polizei mit. „Betreffend der gegenseitigen Körperverletzungen gaben beide an, beim Vorfall nicht verletzt worden zu sein und in weiterer Folge auch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen“, so die Beamten abschließend.