Autofahrer will umdrehen – dann kommt die Straßenbahn

Als ein Autofahrer sein Fahrzeug wenden will, geschah das Unglück.

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 15:14 / ©5min.at

Im Bereich der Donaufelder Straße in Wien-Donaustadt hat sich gestern Abend, gegen 18.25 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer wollte aufgrund einer stehenden Fahrzeugkolonne bei Rotlicht sein Auto wenden. Dazu überfuhr er eine dort befindliche Sperrfläche und übersah eine ankommende Straßenbahn.

Beifahrerin leicht verletzt

Obwohl die Straßenbahn eine Notbremsung einleitete, kam es zur Kollision, bei der der Autofahrer schwer verletzt wurde. Lebensgefahr habe jedenfalls keine bestanden, erklärt die Polizei in einer Aussendung. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt, beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinische versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn gab es keine verletzten Personen. Weitere polizeiliche Erhebungen laufen.