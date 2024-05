Hilfe für Menschen in Not: Soziales Abschlussprojekt der HAK Villach

Wirtschaft bedeutet auch soziale Verantwortung. Jobverlust, private Schicksalsschläge oder einfach nur die enorme Teuerung – die Gründe, warum Menschen in Not geraten, sind vielfältig. Durch ihre Wirtschaftsausbildung angeregt, haben fünf engagierte Schülerinnen beschlossen, hier Bewusstseinsbildung zu schaffen und tatkräftig etwas gegen die Not in Villach zu unternehmen.

Abschlussprojekt mit „Westbahnhoffnung“

Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit der Handelsschule an der HAK Villach initiierten Ema Hankić, Nina Tormanović, Marija Marjanović, Sena Özen und Sandra Kohlmaier ein Projekt zur Sichtbarmachung von Alltagsnot und Bedürftigkeit zusammen mit dem Verein „Westbahnhoffnung“ und veranstalteten auch selbst eine Spendenaktion. Dieser Verein renovierte die desolaten Räumlichkeiten des Villacher Westbahnhofs und bietet hier seit 2008 seine Hilfsleistungen zugunsten bedürftiger Mitbürger an.

Bewusstseinsbildung

Die angehenden Wirtschaftsexpertinnen legten nicht nur selbst Hand an, indem sie am Westbahnhof Mahlzeiten zubereiteten, sondern veranstalten auch eine Spendenaktion zugunsten des Vereines. Da die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft immer im Vordergrund steht, wurde auch darauf besonders Wert gelegt, an der Villacher Handelsakademie im Rahmen eines Workshops Bewusstseinsbildung für weitere Wohltätigkeitsaktionen zu schaffen. „Menschen zu helfen, ist eine ganz besondere Motivation“, erklärte die Projektleiterin Ema Hankić für das Projektteam. „Die Projektergebnisse und der Einsatz des gesamten Teams war beeindruckend“ zeigte sich auch Projektbetreuerin und Wirtschaftspädagogin Beatrice Illgoutz sehr stolz auf ihre Schülerinnen.

Soziales Engagement hat Tradition

Vereinsgründer und -obmann Marjan Kac zeigte sich gemeinsam mit seinem Team sehr erfreut über den Einsatz der fünf Schülerinnen. Soziales Engagement hat an der HAK Villach lange Tradition. „Wirtschaft umfasst die gesamte Gesellschaft, darauf legen wir in unserer Ausbildung besonderen Wert und schaffen hier einen Multiplikatoreffekt zur Nachahmung“, erläutert HAK Direktor Florian Buchmayr.