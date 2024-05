Heldenhaft: Passanten stürzen sich in den Mühlgang, um Frau zu retten

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 15:33 / ©LPD Steiermark

Ein mutiges Trio von Passanten bewies am Mittwochmorgen, dem 1. Mai 2024, in Graz wahre Zivilcourage, als sie eine regungslose Frau im Mühlgang entdeckten und sofort eingriffen. Gegen 7.30 Uhr bemerkte ein 39-jähriger Ungar die Frau und sprang sofort ins Wasser, um sie zu retten. Mit vereinten Kräften gelang es ihm, die junge Afghanin ans Ufer zu bringen, während zwei weitere Zeugen den Notruf alarmierten und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten. Dank ihrer schnellen Reaktion konnte eine die Rettungskette in Gang gesetzt werden.

Polizei und Rettungskräfte setzen Defibrillator ein

Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Kärntner Straße griffen sofort ein und begannen mit einer Herzdruckmassage, unterstützt durch einen mobilen Defibrillator, der sich im Dienstkraftfahrzeug befand. Gemeinsam mit Rettungskräften und weiteren Polizisten gelang es den Ersthelfern innerhalb von nur 15 Minuten, die Vitalfunktionen der Person wiederherzustellen. Die junge Frau wurde anschließend ins LKH-Graz transportiert, wo sie sich in einem stabilen Zustand befindet. Ersten Erhebungen zufolge liegt kein Fremdverschulden vor.