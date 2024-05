1. Mai: Vom „Volkskanzler“ bis zur „41-Stunden-Woche“

Am Bild: Herbert Kickl (links, FPÖ) und Andreas Babler (SPÖ).

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 16:05

SPÖ-Chef Andreas Babler hat bei der traditionellen 1.-Mai-Veranstaltung der Sozialdemokraten gemeint, dass man die demokratischen Grundpfeiler verteidigen und vor allem „schwarz-blau“ oder „blau-schwarz“ bei der nächsten Wahl verhindern möchte. Babler setzte sich in seiner Rede für Kinderrechte und gegen eine Arbeitszeitverlängerung ein. Diese empfindet er als eine „Verrücktheit“. Vor allem im Pflegebereich möchte er vielmehr eine Arbeitszeitverkürzung haben. Babler äußerte ebenfalls die Hoffnung, bald Bundeskanzler sein zu können.

FPÖ möchte Österreich „zu einer Festung“ machen

Bei seiner 1.-Mai-Kundgebung hat FPÖ-Chef Herbert Kickl wiederum mit Altbekanntem geworben. Er als „Volkskanzler“ möchte Österreich wieder zu einer Festung machen, wie er auf dem Urfahraner Jahrmarkt erklärte. Seiner Meinung nach sei nur die FPÖ aufseiten der Bevölkerung in Österreich. Zudem nannte er viele Ziele, wie unter anderem die Wiedergutmachung der „Corona-Schweinereien“, ein leistbares Leben sowie die zwangsweise Ausweisung von Asylwerbern.

NEOS: „Das ist das Schlimmste überhaupt“

EU-Wahl-Spitzenkandidat der NEOS, Helmut Brandstätter, warnte jedenfalls vor der FPÖ, da er vermutet, dort hätte man einen „Öxit“ als Plan, also den Austritt aus der EU. 690.000 Arbeitsplätze sieht er bei einem solchen Vorhaben in Gefahr. Das wiederum sieht er als „das Schlimmste überhaupt“.

ÖVP möchte „Industrie- und Wirtschaftsstandort Europa“ stärken

„Es sind unsere gut ausgebildeten Arbeitnehmer mit den Unternehmen, die Österreichs Wirtschaft und Wohlstand seit unserem EU-Beitritt überdurchschnittlich ausgebaut haben. Und die Herausforderungen sind in dem schärfer werdenden internationalen Wettbewerb für alle genauso größer geworden. Umso wichtiger ist es, den Industrie- und Wirtschaftsstandort Europa zu stärken“, sagt der Spitzenkandidat der Volkspartei für die Europa-Wahl, Reinhold Lopatka, am Rande eines Besuchs beim Roten Kreuz und im LKH in Hartberg.