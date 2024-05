Treffen in der Turbokurve: GTI-Szene bleibt dem See treu

Jahrelang war die Gemeinde Maria Wörth der Austragungsort des GTI-Treffens. Bis man Anfang 2023 verkündete, keine konventionellen Automobil-Großevents mehr veranstalten zu wollen. Daraufhin wurde die offizielle GTI-Veranstaltung verlegt und wird im Juli 2024 erstmals in der VW-Stadt Wolfsburg stattfinden – mehr dazu hier.

GTI-Szene trifft sich weiter in Kärnten

Dennoch bleiben einige der Tuningfans dem südlichsten Bundesland Österreichs treu und kündigten schon vor Wochen in den sozialen Medien ihre Rückkehr an. Am heutigen Feiertag ließen sie ihren Worten Taten folgen, wie ein Lokalaugenschein in der berühmten Turbokurve am Faaker See zeigte. Zahlreiche GTI-ler haben sich dort versammelt, um ihre Autos bei strahlendem Sonnenschein zu präsentieren.

