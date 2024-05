1.430 Euro pro Kind: Familien holen sich viel Geld vom Staat zurück

Mittlerweile sind es schon rund zwei Milliarden Euro, die sich österreichische Familien im Rahmen des Steuerausgleichs 2022 vom Staat in Form des Familienbonus Plus zurückgeholt haben, wie das Finanzministerium in einer Aussendung berichtet. 2022 sei die Entlastung deshalb so hoch gewesen, da man den Bonus von 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr erhöht habe – eine Entlastung, die auch weiterhin gilt.

Steuerausgleich fünf Jahre lang möglich

„Im Veranlagungsjahr 2022 haben von diesem Bonus bisher 856.719 Mütter, Väter oder auch Pflegeeltern mit in Summe 1.397.951 Kindern profitiert. Insgesamt wurde somit eine Gesamtsumme von rund zwei Milliarden Euro an diese Familien ausbezahlt bzw. angerechnet. Das sind durchschnittlich mehr als 1.430 Euro pro Kind im Jahr 2022“, so Finanzminister Magnus Brunner. Da der Steuerausgleich für das Jahr 2022 aber noch einige Jahre lang möglich sein wird (insgesamt fünf Jahre), geht man im Finanzministerium davon aus, dass sich die Summe noch auf rund 2,4 Milliarden Euro erhöhen wird.

Familien sollen weniger Bürokratie spüren und mehr Geld haben

Die Jahre 2022 und 2023 zeichnen sich außerdem durch bedeutende Fortschritte in der digitalen Verwaltung von Familienleistungen aus. Durch die Optimierung von Prozessen mit dem neuen Familienbeihilfenverfahren „FABIAN“ erhöht sich die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der damit verbundenen Verwaltungsprozesse. „Wir setzen alles daran, dass Österreichs Familien nicht nur mehr Geld in der Tasche haben, sondern auch weniger Bürokratie im Alltag spüren“, erklärt Brunner abschließend.