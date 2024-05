Steuerausgleich: Vorarlberger Familie holt sich 8.500 Euro zurück

Familienbonus Plus, Absetz- oder Freibeträge? Die Arbeitnehmerveranlagung gleicht für viele einem Buch mit sieben Siegeln. So ging es auch Familie S. aus Altach, wie die Arbeiterkammer Vorarlberg nun berichtet. Dadurch hat die Familie in den vergangenen Jahren auch einiges an Geld liegen gelassen, das ihnen aber eigentlich zugestanden wäre. Die Steuererklärung hatten sie „mehr schlecht als recht“ gemacht, erinnert sich die Arbeiterkammer.

Familienbonus Plus wurde „nie korrekt angesetzt“

Da sie hörten, was eigentlich möglich wäre, der Steuerausgleich für sie aber zu kompliziert war, nahmen sie den kostenlosen Steuerservice der Arbeiterkammer Vorarlberg an. Dort kam man schnell drauf, dass sie den Familienbonus Plus nie korrekt angesetzt hatten. Darüber hinaus wurde der tägliche Arbeitsweg nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie der Freibetrag für die auswärtige Berufsausbildung ihres älteren Kindes, das die Blockschule in Linz besucht.

Bearbeitung war mit Ergänzungsersuchen verbunden

Schlussendlich endete die Beratung der Familie mit einer Differenzgutschrift von über 8.500 Euro. „Selbstverständlich mussten die Erstbescheide der vergangenen Jahre auf Antrag geändert werden und die Bearbeitung durch das Finanzamt Österreich war natürlich mit Ergänzungsersuchen verbunden“, räumt AK-Steuerexpertin Eva-Maria Düringer ein, „aber über die Dauer von etwa sechs Monaten konnten alle neu ausgestellten Bescheide von uns geprüft werden und die Differenzgutschrift wurde vom Finanzamt ausbezahlt.“