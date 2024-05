Innenminister Karner: Lokalaugenschein beim Cupfinale

Bundesminister Gerhard Karner machte sich bei einem Lokalaugenscheins einen Eindruck vom Einsatzablauf im Rahmen des Cupfinales in Klagenfurt. Insgesamt stehen beim heutigen Cupfinale beinahe 1.000 Polizisten aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Tirol und Kärnten im Einsatz. Neben dem Streifendienst sind auch Einsatzeinheiten aus sieben Bundesländern samt einem Zug der WEGA sowie szenekundige Kräfte aus vier Bundesländern und insgesamt 15 Diensthundeführer der LPD Wien beteiligt. Das Cupfinale findet heute bereits zum zwölften Mal in Klagenfurt statt. „Die umfassende Sicherheit ist eine wesentliche Voraussetzung für ein Fußballfest wie dem österreichischen Cupfinale. Ich danke allen am Einsatz beteiligten Polizistinnen und Polizisten für ihr Engagement“, so Gerhard Karner.

©Polizei Kärnten ©Polizei Kärnten ©Polizei Kärnten