Hagel-Hochburgen: Wo es am öftesten und „größten“ hagelt

Alle Jahre wieder hagelt es in Österreich im Sommer. Wo aber hagelt es am häufigsten und "größten"?

Das vergangene Jahr ist vor allem im Süden Österreichs vielen noch als Unwetter-Jahr in Erinnerung. Fast kein Tag ist bis Anfang August vergangen, ohne dass es zu mehr oder weniger starken Unwettern gekommen ist – oft auch mit Hagel. Da liegt es nahe, dass Kärnten und die Steiermark eventuell die Hagel-Hochburgen Österreichs sind. Aber stimmt das auch? Eine Studie der „GeoSphere Austria“ hat genau das nun aufgedeckt.

Steiermark, Kärnten, Nieder-, Oberösterreich als Hot-Spots

Im Rahmen der Studie hat man „herausgefunden“, wo es in Österreich in den vergangenen Jahren besonders häufig gehagelt hat. Wie auf der Karte ersichtlich ist, scheint der Osten der Steiermark tatsächlich besonders stark von Hagel-Unwettern betroffen zu sein. Aber auch in Kärnten rund um das Klagenfurter Becken sowie im nördlichen Ober- und Niederösterreich und am niederösterreichischen Alpennordrand hagelt es im Schnitt häufiger als sonst wo in Österreich, wie die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt. Die hellen Bereiche auf der Karte sind dabei jene Regionen, wo es besonders „oft“ hagelt.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Hier kann man die Anzahl der Graupel- und Hageltage im Untersuchungszeitraum ablesen. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Das ist die Legende für die Karte der Graupel- und Hageltage.

Hagel in diesen Regionen „häufig“ auch größer

Auch weiterführende Analysen weist vor allem den Nordosten und Osten der Steiermark als besonders „hagelanfällig“ aus. So kann der Hagel hier schon auch „öfter“ Mal größer als zwei oder drei Zentimeter sein. Auch diese Karten zeigen weitere Hot-Spots im nördlichen Niederösterreich und stellenweise auch in Teilen Kärntens rund um das Klagenfurter Becken.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auf dieser Karte sieht man die jährliche Hagelhäufigkeit für Hagel, der größer als zwei Zentimeter ist. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Das ist die Legende für die beiden Karten. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auf dieser Karte sieht man die jährliche Hagelhäufigkeit für Hagel, der größer als drei Zentimeter ist.

Hagelgrößen in den verschiedenen Regionen

Bezüglich der Größe des Hagels hat sich die „GeoSphere Austria“ im Rahmen der Studie aber noch extra Gedanken gemacht und Karten erstellt. Diese wiederum sollen zeigen, wie häufig eine gewisse Hagelgröße in den Regionen Österreichs statistisch auftritt. „Für jeweils drei Wiederkehrperioden (10-, 20- und 30-jährlich) sieht man die Klasse der Hagelkorngrößen. Man sieht, welche maximale Hagelkorngrößen also an einem bestimmten Ort mit einer gewissen Häufigkeit (alle zehn, 20 oder 30 Jahre) auftritt“, erklärt man seitens der „GeoSphere Austria“ auf Nachfrage von 5 Minuten.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 10 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 20 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Diese Legende zeigt, was die Farben in den Karten bedeuten. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 25 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 30 Jahre.

Was bedeuten nun die Farben in den Karten?

Die unterschiedlichen Farben stellen dar, wie wahrscheinlich es ist, dass ein gewisses Hagel-Szenario eintritt. Besonders „spannend“ sind dabei orange und rote Bereiche, die anzeigen, wo Hagel in der Größe von vier Zentimetern (orange) oder gar von fünf Zentimetern oder mehr (rot) statistisch gesehen in einer gewissen Wiederkehrperiode auftritt.

Wo sind die Hagelkörner am wahrscheinlichsten groß?

Auch hier zeigt sich wieder deutlich, was auch die Karten zuvor schon gezeigt haben. Bereiche rund um das Klagenfurter Becken, die nordöstliche Steiermark und der Norden Ober- und Niederösterreichs sind besonders stark betroffen von größeren Hagelereignissen. Vor allem der Nordosten der Steiermark scheint im Rhythmus von zehn bis 20 Jahren Hagel in der Größe von fünf Zentimetern oder mehr abzubekommen.

Wann es in Österreich am öftesten und heftigsten hagelt

Wie die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten aber auch erklärt, haben die Karten und generell die Studie ein Problem: Nicht alle Regionen sind gleich gut abgedeckt. Vor allem Gebirgsregionen, die wenig bis gar nicht besiedelt sind, haben kaum bis keine Abdeckung vorzuweisen. Dieses Phänomen ist im Süden Tirols und auch in Osttirol besonders gut zu sehen. Dennoch kann man dank der Karten schon auch auf jene bewohnten Gebiete schließen, wo es am häufigsten hagelt und wo die Hagelkörner am größten sind. Noch ist übrigens kein großer Grund zur Sorge, am öftesten und heftigsten hagelt es nämlich in den Sommermonaten von Juni bis August.