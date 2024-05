Rudolfsheim-Fünfhaus: Mann durch Schüsse verletzt

Veröffentlicht am 1. Mai 2024, 18:33 / ©5 Minuten

Berichten der Polizei zufolge kam es in diesem Bereich zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die schließlich in einer Schussabgabe gipfelte. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen im Oberkörper- und Halsbereich.

Ermittlungen eingeleitet

Die Täter, deren Identität derzeit unbekannt ist, flüchteten nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von Rettungskräften notfallmedizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er sich in einem stabilen Zustand befindet. Die Polizei hat umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall zu klären.