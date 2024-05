Tödlicher Motorradunfall: Mann stirbt nach Kollision mit Steinmauer

„Der 41-Jährige lenkte am späten Abend ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad. Dabei fuhr er ohne Sturzhelm vom Ortskern Hermsdorf in Richtung seines Wohnsitzes. Der Mann kam gegen 22.30 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Gemeindestraße ab, fuhr über eine Wiese und prallte gegen eine Steinmauer. Der Einheimische verstarb am Unfallort. Spaziergänger fanden den Leichnam am frühen Nachmittag. Einsatzkräfte der Rettung sowie die Gemeindeärztin konnten nur noch den Tod bestätigen“, heißt es seitens der Polizei.

Familie des Verstorbenen erhält Unterstützung vom Kriseninterventionsteam

Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen übernommen und schließt Fremdverschulden aus. Währenddessen wird die Familie des Verstorbenen von einem Kriseninterventionsteam betreut, um in dieser schweren Zeit Unterstützung zu erhalten.