SK Sturm Graz sichert sich den Sieg gegen Rapid Wien in der 81. Minute

Klagenfurt erwartete die Fußballfans mit strahlendem Sonnenschein, zahlreiche Anhänger von SK Sturm Graz und Rapid Wien strömten in die Kärntner Landeshauptstadt, um ihren Lieblingsverein zu unterstützen.

Rapid übernimmt die Führung dank Seidl-Tor in der 43. Minute

In der 15. Minute kam es zu einem frühen verletzungsbedingten Wechsel bei Rapid, als Jonas Auer nach einer unglücklichen Berührung mit seinem Teamkollegen Lukas Grgic humpelnd das Feld verließ und durch Oswald ersetzt wurde. Mika Biereth (Sturm Graz) wurde in der 40. Minute verwarnt, nachdem er im Luftkampf mit Neraysho Kasanwirjo mit einem hohen Bein eingegriffen hatte. In der 43. Minute brach Rapid mit einem Tor von Matthias Seidl den Bann und ging mit 1:0 in Führung.

SK Sturm Graz sichert sich den Sieg in der 81. Minute

In der 49. Minute erzielte David Affengruber den Ausgleichstreffer für Sturm. Eine Flanke von Tomi Horvat von der rechten Angriffsseite findet den Kopf von Affengruber im Strafraum. Trotz einer unglücklichen Rettungsaktion von Leopold Querfeld mit dem Oberschenkel gelang Sturm der rasche Ausgleich. In der 81. Minute erzielte Tomi Horvat das 2:1 für Sturm Graz. Ein Einwurf von David Schnegg brachte den Ball in den Strafraum der Rapidler, wo Otar Kiteisvili den Ball eroberte und Horvat bediente, der mit einem Flachschuss traf.